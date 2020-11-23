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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Kayıpmaz'dan hafta içi sokağa çıkma yasağı açıklaması! Corona virüsün en çok bulaştığı yer...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Kayıpmaz'dan son dakika açıklaması geldi. Corona virüs vaka sayısının artmasından sonra alınan kısıtlama kararları hakkında konuşan uzman isim, eğer önlemlere uyulmazsa hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılabileceğini belirtti. Corona virüs hastalığının özellikle 8. gününde gerçekleşen sorunlara işaret eden Prof. Dr. Kayıpmaz, corona virüsün en çok evlerden yayıldığın, misafirliklere ara verilmesi gerektiğini vurguladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:06
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Kayıpmaz'dan hafta içi sokağa çıkma yasağı açıklaması! Corona virüsün en çok bulaştığı yer...

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika haberi! Corona virüs günlük vaka sayısı 6 bini aşarken bir taraftan da aşı çalışmaları devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, çalışma saatlerinin değişmesi gibi önlemler hakkında konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarındaki yükselişin evlerdeki toplanmalardan kaynaklandığını ifade etti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılabileceğini belirten uzman isim tedbirlere uyulmazsa bu kışın çok sert geçeceğinin sinyallerini verdi.

İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın son dakika açıklamaları...

"Bireysel olarak uyacağımız tedbirlerle birlikte kamusal alandaki tedbirlere birlikte uyarsak vaka sayısındaki artışın azalacağına inanıyorum. Toplum olarak pandeminin ilk dönemindeki hassasiyetlere yeniden dönülmeli. Duyarlılık oluşmaya başladı, insanların birçoğu bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu, yayılmasının önlenmesi için evlerde vakit geçirmemiz gerektiğini biliyor."

"Hastalığın ne kadar ciddi noktaya geldiğini kısıtlama kararlarıyla da görebiliyoruz. İki hafta içinde önlemlere uyarsak olumlu tabloya dönebileceğimizi düşünüyorum fakat bu kısıtlamalara uymazsak daha sert tedbirler bizleri bekliyor. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanıyor fakat eğer hastalık daha da artarsa hafta içine de yayılabilir."

HASTALIK EVLERDEN YAYILIYOR! MİSAFİRLİKLERE ARA VERİLMELİ...

"Son dönemde hastalığın yayıldığı yerler arasında bir numarada evler var. Misafirliklerde kalabalıkların kapalı alanda bir araya gelmesi, maske takmaması, temasta bulunması vaka sayısını yükseltiyor. Misafirliklere, yatılı kalmalara ara vermemiz gerekiyor. Doğum günleri, cenaze ziyaretleri gibi uzun süreli kapalı alanlarda vakit geçirmek hastalığın yayılmasını arttırıyor. Zorunlu haller dışında misafirliklere ara vermeliyiz."

Alışveriş merkezlerinde de çalışma saatleri sınırlandırılabilir, sokağa çıkış serbestliği sadece belli meslek grupları için geçerli olabiliri Birçok alternatif var ama umarım gerek kalmaz. Buraki kilit nokta önlemlere uymak.

CORONA VİRÜS GENÇLERİ DE HASTA EDEBİLİYOR!

Yoğun bakımdaki hastaların çoğunun 65 yaş üstü olduğunu ve kronik rahatsızlığı olduğunu göz önünde bulunduralım fakat hastalık gençlere de kolayca bulaşabiliyor. Gençlerden de yoğun bakımda yatanlar var. Özellikle hastalığın 8. ve 10. günlerinde karakterize olan tabloda gençlerde de büyük sorunlar görüyoruz.

Hafta Sonu

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