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Bakan Dönmez'den 'doğal gaz' keşfi açıklaması: Oyunun kurallarını yeniden yazacak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz keşfiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakan Dönmez, "Karadeniz’de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dâhil olacak. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor.

Ekonomi / 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:26
Bakan Dönmez'den 'doğal gaz' keşfi açıklaması: Oyunun kurallarını yeniden yazacak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dâhil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Bunun için mümkün olduğunca fazla kaynağın ülkeye girişi için gerekli altyapıyı ve giriş noktalarını oluşturmaya çalışıyoruz. " dedi.

OYUNUN KURALLARINI YENİDEN YAZACAK

Bakan Fatih Dönmez, "Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

AKKUYU NGS AÇIKLAMASI

Bakan Dönmez, "Akkuyu'da işler planlandığı şekilde yürüyor. Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. İnşallah ilk reaktörü 2023'te, kalan 3 reaktörü de birer yıl arayla devreye alacağız." diye konuştu

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Bakan Dönmez Türkiye'nin yerli otomobili hakkında "İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." sözlerini kullandı.

Fatih Dönmez

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