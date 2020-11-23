Aslan fırsat tepti!

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor, Galatasaray deplasmanından mucize 1 puan aldı.



İlk yarıda Lung'un harika kurtarışlarıyla maça tutunan, ikinci yarıda ise Rumen kaleciyi sakatlığa kurban verip, penaltı/kırmızı kart sonucu da hem mağlup duruma düşen hem de 1 kişi eksik kalan Samet Aybaba'nın takımı, Galatasaraylı oyuncuların dünyaları kaçırdığı maçtan 1 puanı almayı başardı. 63'te penaltıdan gelen Diagne golüne Kayseri ekibinde 71'de Campanharo cevap verdi.