Diyarbakır'da çocuklarını kaçırarak PKK'ya teslim ettikleri gerekçesiyle HDP il binası önünde eylem yapan evlat nöbetindeki ailelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir aile daha teröre karşı tarihi direnişe katılmak üzere Hakkari'den yola çıktı. Kritik son dakika haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve Diyarbakır annelerinin toplam sayısını da verdi. İşte Bakan Soylu'nun mesajı;



"OLDU 177"



Hakkari'den bir güzel haber daha... Diyarbakır Annelerine katılmak için bir aile daha yola çıktı. Oldu 177. Devletine, Milletine, tarihimize ve kardeşliğimize güvenenlere selam olsun.





