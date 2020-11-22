USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

"Hakkari'den bir güzel haber daha"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Hakkari'den bir son dakika haberi verdi ve tarihe geçen Diyarbakır anneleri eylemiyle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Soylu "Hakkari'den bir güzel haber daha" diyerek devletine güvenerek teröre karşı bu tarihi dik duruşu sergileyen ailelere bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı.

Güncel / 22 Kasım 2020 Pazar 17:12

Diyarbakır'da çocuklarını kaçırarak PKK'ya teslim ettikleri gerekçesiyle HDP il binası önünde eylem yapan evlat nöbetindeki ailelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir aile daha teröre karşı tarihi direnişe katılmak üzere Hakkari'den yola çıktı. Kritik son dakika haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve Diyarbakır annelerinin toplam sayısını da verdi. İşte Bakan Soylu'nun mesajı;

"OLDU 177"

Hakkari'den bir güzel haber daha... Diyarbakır Annelerine katılmak için bir aile daha yola çıktı. Oldu 177. Devletine, Milletine, tarihimize ve kardeşliğimize güvenenlere selam olsun.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement