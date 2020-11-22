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Dünyada koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor! Ölü sayısı 1 milyonun üzerinde

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinde vaka sayısı 58 milyon 260 bine, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 383 bine çıktı.

Dünya / 22 Kasım 2020 Pazar 00:21
Dünyada koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor! Ölü sayısı 1 milyonun üzerinde

Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 285 bin, Hindistan'da 9 milyon 60 bin, Brezilya'da 6 milyon 20 bin ve Fransa'da 2 milyon 109 bine yükseldi.
 
ABD Merkez Bankası (Fed), salgının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi üzerine iade edeceğini bildirdi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgın nedeniyle yaşanan toplu işsizlik ve yoksulluğun dünya için en büyük tehlikeler olduğunu belirterek, 'Kovid-19, dünyanın Büyük Buhran'dan bu yana karşılaşmadığı sistematik bir ekonomik kriz başlattı.' dedi.
 
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkeye ilk Kovid-19 aşılarının ocakta geleceğine işaret ederek, 'Ülkede, muhtemelen daha önce eşi benzeri görülmemiş bir aşılama kampanyası olacak ve her alandan herkesin tüm enerjisini vermesi ve olağanüstü uğraş göstermesi gerekiyor.' diye konuştu.
 
Yeni kısıtlamaların uygulanmaya başladığı İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi salgını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.
 
Almanya'nın Essen kentinde Kovid-19 tedavisi gören ve durumu ağır olan 47 ve 50 yaşlarındaki iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan başhekim tutuklandı.
 

HindistanFransaBrezilya

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