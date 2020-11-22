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Dikkat kar geliyor!

Hava durumu ile ilgili kritik uyarılar gelmeye başladı. Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam için kuvvetli bir yağış uyarısında bulundu. Özellikle yüksek kesimler için yer yer kar yağışı uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için alarm verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Yaşam / 22 Kasım 2020 Pazar 14:21
Dikkat kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu akşam ve gece saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kuzey kesimlerinde metrekareye 21-50 kilogram arasında kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada, '700 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, görüş azalması ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

ERZURUM KAR VE SİSE TESLİM

Erzurum'da cuma günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı gece etkili oldu. Kent merkezi, lapa lapa yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Sis bulutlarının çöktüğü kent merkezinde yağış bir süre sonra etkisini kaybetti. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlerken, çocuklar parklarda kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

KOP DAĞI'NDA SİS ETKİLİ

Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Bayburt arasındaki Kop Dağı geçidini de sis kapladı. Denizden yüksekliği yaklaşık 2918 metre olan geçitte sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, seyir halindeki sürücüleri kar ve sise dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre en yüksek hava sıcaklığının 5 derece olacağı tahmin edilen Erzurum'da karla karışık yağmur devam edecek.

AĞRI'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Ağrı'da da mevsimin ilk kar yağışı yaşandı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası araçların üstü karla kaplandı. Kent merkezinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Ardahan'da ise gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde durdu.

Giresun

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