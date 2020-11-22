Demirciden bilgisayar pizzacıdan dezenfektan!

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 26 kişinin zimmet, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alındığı soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Menemen Belediyesi'nin temizlik hizmetleri için araç kiralama ihalesini verdiği şirketin adresi boş apartman dairesi olduğu ortaya çıkarken, bilgisayar alımı yapılan kişinin adresinde demir atölyesi, dezenfektan alımının gerçekleştiği şirketin adresinde ise pizzacı ve dondurmacı bulunuyor.



18 AYDA 50 MİLYONLUK VURGUN



İddiaya göre, Serdar Aksoy başkanlığı süresince 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptı. Bu vurgunun en büyük kalemleri arasında yer alan çöp toplama ihalesi 45 aylığına 30 milyon 685 bin liraya Egesel Otomasyon Peyzaj İnşaat Temizlik Taahhüt Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne verildi. Karabağlar ilçesine bağlı Bahçelievler semtindeki adreste boş bir apartman dairesi bulunduğu ortaya çıktı. Binada böyle bir şirketin bulunmadığını söyleyen apartman yöneticisi Celal Uysal, 'Ben böyle bir firma duymadım. Burası 55 yıllık bir bina. En azından bir zilde ya da apartman girişinde bir tabelası olurdu' dedi.



ADRESTE PİZZACI VAR



Bir diğer usulsüzlük ise Menemen Belediyesi'nin geçen yıl Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 295 bin liraya masa üstü ve dizüstü bilgisayar alımında tespit edildi. EKAP kayıtlarına göre, Yüksel Eliüşük isimli kişiden pazarlık usulü ile gerçekleştirilen alım için EKAP'a bildirilen adres sahte çıktı. Firmanın faaliyet gösterdiği belirtilen Karabağlar Yunus Emre Mahallesi 4026 Sokak'taki adreste demir atölyesi bulunuyor. O adreste 12 yıldır demircilik yaptığını belirten Yılmaz Kaya, 'Ben bu adreste 12 yıldır demircilik yapıyorum. Alt katında mobilyacı üst katında ise benim demir atölyem var. Yıllardır buraya ne bilgisayarcı ne başka bir firma gelmedi' dedi. Ayrıca 3 milyon 800 bin liralık dezenfektan alımının yapıldığı şirketin Güzelbahçe Yalı Mahallesi 101 Sokak'taki adresi de sahte çıktı. Belirtilen adreste pizzacı ve dondurmacı olduğu öğrenildi. Yaşananlar, alımların paravan şirket üzerinden gerçekleştirildiği iddialarını güçlendirdi.