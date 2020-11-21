USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Yine CHP yine heykel!

Koronavirüsle mücadele kapsamından Bakırköy Belediyesi, sağlık çalışanlarına minnetlerini sunmak için heykel yaptırdı.

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:16
Yine CHP yine heykel!

CHP'li Bakırköy Belediyesince koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları için yaptırılan 'Sağlık Çalışanlarına Saygı Heykeli' açıldı.

Heykeltıraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan anıtın konulduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde tören düzenlendi.

EKREM İMAMOĞLU DA KATILDI

Anıtın açılması dolayısıyla düzenlene törene, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,

GELECEK KUŞAKLARA MİRAS

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu açılışını yaptıkları heykelin, dünyayı derinden etkileyen ve yaşam biçimlerini değiştiren koronavirüs salgınında en önde yer alan sağlık çalışanlarına saygı ve süreci gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla yaptıklarını söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı

Sağlık emekçilerinin salgında olağanüstü bir çaba gösterdiğini belirten Kerimoğlu, 'Salgın sürecinde gece gündüz fedakarca çalışan, çoğu zaman evine gitmeden, yoğun çalışma şartlarında bizlerin hayatına katkı sunan sağlık emekçilerine minnettarız.' dedi.


Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement