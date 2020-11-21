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Trükiye AB arasında kritik temas!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ'ı masaya yatırdı. Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, ilişkilere dinamizm kazandıracak yeni adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kalın, ikili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemesi, bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:00
Trükiye AB arasında kritik temas!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü belirterek AB liderlerinin tüm ideolojik ve siyasi önyargılarını bir kenara bırakarak, Türkiye-AB ilişkilerine stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi.

BRÜKSEL'DE KRİTİK TEMASLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Kalın 10-11 Aralık tarihi arasında yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi dün Brüksel'de bir dizi temaslarda bulundu.

Kalın, temasları kapsamında AB Konsey Başkanı Charles Michel'in Dış Politika Başdanışmanı Maryam Van den Heuvel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Bjoern Seibert ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile ayrı ayrı görüştü.

Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ gibi bölgesel konuların ele alındığı, görüşmelerde Kalın, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç anlaşması, vize serbestiyeti ve siyasi diyalog gibi alanlarda somut adımlar atılması gerektiğini yineledi.

İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAK SOMUT ADIMLAR VURGUSU

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için yeni fikirlere ihtiyaç olduğunun altını çizen ve Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyleyen Kalın, Türkiye'nin barış ve istikrarı korumak adına yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini muhataplarına aktardı.

Kalın, Türkiye AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracak, iş birliğini arttıracak ve karşılıklı güven ilişkisini güçlendirecek yeni ve somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

'DİYALOG KANALLARI AÇIK OLMALI'

AB'nin bölgesel konularda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Kalın, bölgesel sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğinin tüm tarafların çıkarına olacağını vurguladı.

'İKİLİ İHTİLAFLAR AB İLE İLİŞKİLERİ REHİN ALMAMALI'

Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü belirtirken, AB liderlerinin tüm ideolojik ve siyasi önyargılarını bir kenara bırakarak, Türkiye-AB ilişkilerine stratejik bir akılla bakması gerektiğini ifade etti.

İkili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini yormasına ve rehin almasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kalın, giderek stratejik önem kazanan Türkiye-AB ilişkilerinde bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

YunanistanLibyaSuriye

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