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Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son günlerde sağlığıyla gündemde. Sportif bir lider olarak bilinen ve geçmişte bir istihbarat elemanı olması nedeniyle formunu koruyan Vladimir Putin önceki gün öksürük krizine tutulmuştu. Ekranlardaki bu görüntünün ardından Putin'in hali uzun süre konuşuldu. Son gelen bomba iddiaya göre ise Putin şubat ayında kanser ameliyatı oldu. İddianın sahibi ise tanıdık bir isim Valeri Solovey. İşte bu bomba haberin detayları ve diğer ayrıntılar...

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:34
Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia!

Son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığı hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmaya devam ederken bomba bir iddia geldi.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde Halkla İlişkiler Departmanı'nın başındayken üniversite yönetiminin talebi üzerine Haziran 2019'da görevinden istifa eden Valeri Dimitriyeviç Solovey, iddiasını 'karar mekanizmasının merkezindeki' kaynaklara dayandırdı.

İsmi belirtilmeyen bir diğer kaynak ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şubat ayında karın bölgesinden ameliyat olduğunu öne sürdü.

Ses getiren bu haber, Putin'in Parkinson olduğuna yönelik iddiadan iki hafta sonra gündeme geldi.

Kremlin, Putin'in Parkinson hastalığına yakalandığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamış ve Rus liderin gayet sağlıklı olduğunu duyurmuştu.

Putin'in Parkinson hastalığına yakalandığı haberlerinin de kahramanı olan Valeri Solovey, Rus liderin sağlık problemleri nedeniyle ocak ayında görevi bırakmayı ve halefi olarak da kızı Katerina Tihonova'yı düşündüğünü öne sürüyor.

Putin'in sağlık durumuyla ilgili konuşan Solovey, 'Biri nöropsikolojik, diğer ise kanser' ifadesini kullandı.

Valeri Solovey, ikinci teşhise ilişkin 'çok çok daha ciddi' değerlendirmesinde bulundu.

Rus lider Putin'in sağlık durumu en son birkaç gün önce gündeme gelmişti.

Telekonfransla yapılan bir toplantı sırasında Putin öksürük krizine girmiş ve durum 'Acaba koronavirüse mi yakalandı' sorusunu akıllara getirmişti.

Fakat Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve koronavirüse yakalanmadığı belirtildi.

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