Isparta’da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Isparta Gelendost’ta korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Afyonkarahisar, Konya ve Antalya illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Isparta Gelendost'ta saat 23.26'da 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Afyonkarahisar, Konya ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.