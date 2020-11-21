Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır.

Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir.

Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz.