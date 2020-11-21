Bakan Koca sosyal medyadan uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs ve sokağa çıkma kısıtlaması uyarısı geldi. Bakan Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin." dedi.



Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)" ifadelerini kullandı.



