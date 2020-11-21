Bakan Koca sosyal medyadan uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs ve sokağa çıkma kısıtlaması uyarısı geldi. Bakan Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin." dedi.
Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)" ifadelerini kullandı.