Almanya'da yamyam alarmı verildi!

Almanya'nın başkenti Berlin'de 8 Kasım'da parkta gezenler kemik bulduklarını polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kemiklerin 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu ortaya çıkardı. Alman yetkili, Stefan'ın yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü kanıtlar olduğunu söyledi. Stefan'ın Berlin'de bir yamyam tarafından öldürülmesinden korkuluyor.
Alman medyasına yansıyan haberlere göre; adli tıp uzmanları, 8 Kasım'da parkta gezenler tarafından bulunan kemiklerin, 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu belirledi.
CESET KURBANIN EVİNDE
Polis, iz takip köpeklerinin yönlendirmesi sonucu matematik mühendisi olduğu belirlenen 41 yaşındaki Stefan R.'nin Berlin'deki evine ulaştı.
HİÇ ET BULUNAMADI
Berlin merkezli BZ gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bulunan kemiklerden birinin üzerinde hiç et bulunmadığını belirtirken, Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına yol açan başkaca kanıtlar olduğunu da söyledi.
YAMYAMLARIN SOHBET ODALARINI ZİYARET ETMİŞ
Zanlı Stefan R.'nin internette yamyamlıkla ilintili sohbet odalarını ziyaret ettiği belirtiliyor.