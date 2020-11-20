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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesine son veda! Başkan Erdoğan da törene katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 14:59
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesine son veda! Başkan Erdoğan da törene katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kılınan namazının ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere, Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.


ACI HABERİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU: MEKANI CENNET OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında vefat eden Kadaifci'ye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Twitter'dan, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

Lütfi ElvanRecep Tayyip Erdoğan

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