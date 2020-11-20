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Rüstem Paşa Camii cuma namazıyla ibadete açıldı!

Son dakika haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016'da başlanan restorasyon çalışmaları tamamlanan Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camii, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 15:30
Rüstem Paşa Camii cuma namazıyla ibadete açıldı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016'da başlanan restorasyon çalışmaları tamamlanan Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camisi, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Rüstem Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından cemaatle buluştu.

Cuma namazına Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi başta olmak üzere Eminönü esnafı ve vatandaşlar geldi.



'MİMAR SİNAN'IN DENİZ KIYISINA YAPTIĞI ÜÇ CAMİDEN BİRİSİ RÜSTEM PAŞA CAMİSİ'DİR'

Fatih İlçe Müftüsü Baş, yaptığı açıklamada, caminin 4 yıldır restorasyonda olduğunu ve bugün itibarıyla ibadete açıldığını söyledi.

Rüstem Paşa Camisi'nin, Osmanlı döneminin en süslü camisi olarak ün kazandığını anlatan Baş, şöyle konuştu:

'Mimar Sinan'ın deniz kıyısına yaptığı üç camiden birisi Rüstem Paşa Camisi'dir. Diğer camiler ise Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi ile Şemsi Paşa Külliyesi içerisine yaptığı camidir. Mimar Sinan, bu camileri asırlar boyunca ayakta kalacak şekilde yapmıştır. Bu yapılar inşallah ileriki nesillere de aktarılacak.'

Rüstem Paşa Camisi'nin, mimari olarak çok güzel olduğunu ifade eden Baş, manevi güzelliğin de önemli olduğuna değinerek camide ilim meclislerinin, zikir halkalarının oluşturulmasını temenni etti.

Baş'ın konuşmasının ardından vaktin girmesiyle cemaat cuma namazını kıldı.



Cuma namazını kılan esnaf Ali Çakır, restorasyona girmeden önce de namazlarını burada kıldığını ve bugün açılacağını duyduktan sonra cuma namazı için camiye geldiğini söyledi.

Restorasyon çalışmasını beğenen ve caminin çok güzel olduğunu ifade eden Çakır, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Aslan Yılmaz ise alışveriş için Eminönü'nde olduğunu ve caminin açık olmasından dolayı cuma namazını burada kıldığını kaydetti. Restorasyon çalışmalarından haberdar olduğunu anlatan Yılmaz, 'Bize nasip oldu bugün burada namaz kılmak. Buraya emek verenlerin hepsinden Allah razı olsun.' dedi.

Mimar Sinan

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