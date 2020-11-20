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İngiliz virüsten kırılıyor!

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 20 bin 252 yeni hastanın tespit edilmesi ile toplam hasta sayısı 1 milyon 473 bin 508'e yükseldi.

Dünya / 20 Kasım 2020 Cuma 23:29
İngiliz virüsten kırılıyor!

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 20 bin 252 yeni hastanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 473 bin 508'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 511 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 54 bin 286'ya yükseldi.

KORONAVİRÜS AŞISI ONAY BEKLİYOR

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de Kovid-19 aşılarının kullanımının başlayacağını duyurdu. Hancock, ABD ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç şirketi Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Birleşik Krallık'ta kullanım iznine uygunluğunun değerlendirilmesi için hükümetin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'na (MHRA) resmi olarak talepte bulunduğunu belirtti. Bakan Hancock, aşının onaylandığı takdirde Birleşik Krallık'ta Aralık ayında kullanılacağını belirterek, en çok risk altında olan gruplara öncelik tanınacağını açıkladı. Hancock, Kovid-19 aşısının mevcut Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tesisleri içindeki aşılama merkezlerinde yapılacağını, ülkedeki pek çok pratisyen hekimin aşılama programına destek olacağını aktardı.

Bakan Hancock, onaylanması beklenen Kovid-19 aşısını "ileriye doğru başka bir adım" olarak nitelendirirken, NHS'de uygulanacak olan aşının İngiltere genelinde ihtiyaca göre ücretsiz olacağını belirtti.

GRİP AŞISI ÜCRETSİZ YAPILACAK

Bakan Hancock, İngiltere'de 1 Aralık'tan itibaren 50 yaşın üzerindeki kişiler için grip aşısının ücretsiz yapılacağını açıkladı. Hancock, grip ve aynı anda Kovid-19 'a yakalamanın çok tehlikeli olduğunu belirterek, insanların grip aşısı olmasının her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

İngiltere

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