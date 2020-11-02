Ünlü şeften duygulandıran paylaşım!

Yalçınkaya geçtiğimiz Temmuz ayında babası Seyfettin Yalçınkaya'yı kaybetmişti. Babasını mezarı başında ziyaret eden Mehmet Şef Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile babasına olan özlemini dile getirdi.



Babasının mezarını ziyaret eden Mehmet Yalçınkaya duygularını şu sözlerle ifade etti: 'Babam 98 gün oldu ayrılalı, arkadaşım dert ortağım özlüyorum ve her gün özlem artıyor. Ruhun şad olsun rabbim mekanını cennet eylesin...'



