PKK'da çözülme sürüyor!

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.



"TESLİM OLAN PKK'LI TERÖRİSTLERİN SAYISI 189'A YÜKSELDİ"



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189'a yükseldi" ifadelerine yer verildi.