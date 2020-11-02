MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen son operasyonun bilançosunu paylaştı.



Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.



9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.' denildi.