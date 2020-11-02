Masterchef'te haftanın takımları belli oldu!

Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 2 Kasım'da düelloyu kim kazandı?



MASTERCHEF 2 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?



Masterchef şefleri düello için pankek yapılmasını istedi.



MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?



Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar pankek yaptı ve en çok Ayyüce, Serhat, Barbaros, Sefa, Emir'inki beğenildi. Yarışmacılar kaptanlık için tuzlu krep yapacak ve bir kişi mavi takımın kaptanı olacak!Sefa, Emir ve Barbaros'un tabakları çok beğenildi. Ancak diğer iki isme göre daha az beğenildiği için kaptan olamadı.



KAZANAN : Emir oldu.



Emir mavi takım kaptanı oldu.Emir kırmızı takım kaptanı olarak ise Serhat'ı seçti. Serhat ilk defa kırmızı takım kaptanı oldu.



2 KASIM MASTERCHEF YENİ TAKIMLARI



Mavi takım kaptanı : Emir



Mavi takım üyeleri :Furkan Esra Eray Ayyüce Sefa



Kırmızı takım kaptanı : Serhat



Kırmızı takım üyeleri :Barbaros Uğur Özgül Ebru



MASTERCHEF EMİR KİMDİR?



1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.



MASTERCHEF EMİR MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!



Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.



MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?



Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.



MASTERCHEF SERHAT MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!



Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.



2 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?



Şeflerin açıklamasına göre kaptanlık düello oyununu kazanan kişi rakip takımdan istediği bir oyuncuyu kendi takımına alabilecek ve kendi takımından bir kişiyi rakip takıma verebilecek. Yani yenen kaptanın 1 oyuncu takas hakkı olacak.