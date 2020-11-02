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İzmir'e yardım ödeneği açıklandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İzmir depremiyle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, "5 milyon TL daha yardım ödeneği aktaracağız" dedi.

Güncel / 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:55
İzmir'e yardım ödeneği açıklandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız.' açıklamasında bulundu.

'HASAR TESPİTİ TAMAMLANMIŞ OLAN KREŞLERİMİZ VE ANAOKULLARIMIZ HİZMETLERİNE DEVAM EDECEK'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak.' dedi.

'7 BİNİ AŞKIN KAPASİTE VAR'

Bakan Selçuk, 'Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz.' ifadelerini kullandı.


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