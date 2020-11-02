İzmir'den bir acı haber daha!

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.



SEDA DİNÇER KİMDİR?



Doğanlar Apartmanı'nın üçüncü katında çalışmalar devam ederken ekipler, genç bir kızın sesini işittiklerini ve hayatta kalan 3 kişiyi tespit ettiklerini söylediler. Enkaz altında 33 saat boyunca enkaz altında olan Seda için üzücü haber geldi. 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.