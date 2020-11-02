İstismara mahkemeden flaş karar!

Sosyal medyada da en çok paylaşılan haberlerden biri olan Emre Yıldır'ın intiharının ardından zanlı Vedat Tarhan, gözaltına alınmıştı. Yaşamına son vermeden önce yaşadıklarını ailesine aktaran Emre Yıldır'ın akrabası Vedat Tarhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Çanakkale'de yakalanıp tutuklanan sapık, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Emre Yıldır, 9 sene boyunca cinsel istismara uğradığını akşamları sapık akrabasının yanına gelip kendisini istismar ettiğini belirtmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...



EMRE YILDIR'I YILLARDIR İSTİSMAR EDİP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN VEDAT TARHAN HAKKINDA SON DAKİKA KARARI!



Çorlu'da 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Y., geçen yıl 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre Y.'nin, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.



Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan Vedat Tarhan, 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.



DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI



Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Vedat Tarhan, geçen 19 Ağustos'ta Çanakkale'de yakalanıp, tutuklandı. Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugün görülen 9'uncu duruşmasına tutuklu sanık Vedat Tarhan, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Emre Y.'nin anne ve ablaları ile Tekirdağ Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı duruşma basına ve izleyicilere kapalı gerçekleşti. Duruşmada savcı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.



Duruşma 16 Kasım gününe ertelenirken, adliye çıkışı açıklama yapan Emre Y.'nin ailesinin avukatı Merve Uçanok, sanık Vedat Tarhan'ı hak ettiği en ağır cezayı alacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. Avukat Uçanok, 'Bugün dokuzuncu duruşma yapıldı. Savcımız esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. 16 Kasım artık karar celsesi olacak, sanığın hak ettiği en ağır cezayı alacağına inancımız tam. Dilerim bu dava birçok istismar davasına emsal olacak bir kararla sonuçlanır' diye konuştu.



Emre Y.'nin ablası Derya Gür de savcının talebinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, 'Biz çıkacak olan karardan ümitliyiz. Savcımız ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Bu karar bizi çok mutlu etti ama ağırlaştırılmış müebbet alsa da hiçbir şey Emre'yi geri getirmeyecek. Ama bu bile Emre'nin artık daha rahat uyuması için bir nebze onu rahatlatacak, bizleri rahatlatacak. İstismara uğramış diğer çocuklar için söz konusu ses kaydı ve Emre'nin yaşadıkları onlara yol olacak' diye konuştu.

