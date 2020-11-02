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FOX TV sunucusu korona oldu!

İsmail Küçükkaya'dan son dakika corona virüs açıklaması! Ünlü gazeteci, FOX TV sunucularından İsmail Küçükkaya corona mı oldu? Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Küçükkaya, Perşembe günü test yaptırdığını sonucu beklerken izolasyona girdiğini ve corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tedavi sürecinin evden devam ettiğini belirten İsmail Küçükkaya sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:27
FOX TV sunucusu korona oldu!

Az önce son dakika açıklamasında bulunan İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. FOX TV'de sabah programı sunan İsmail Küçükkaya, depremin ardından bu denli büyük acının yaşandığı günlerde kendi durumundan bahsetmesinin hoş olmadığını belirtirken açıklama yapmaya mecbur olduğunu ifade etti. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen İsmail Küçükkaya, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

İŞTE İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

'Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var, acımız büyük. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve izolasyona girdim. Yaptırdığım covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecim evde devam ediyor.
Semptomlarım ağır seyretmiyor, durumum iyi. Teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet dilerim.'


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