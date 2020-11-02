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FETÖ'cüler yazdı! Öztrak oynadı!

İzmir depreminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gitti. Erdoğan'ın İzmir'deki ziyareti ise FETÖ'cü hesaplar tarafından çirkin bir montajla servis edildi. Bu hesaplar sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına gittiği videoya müzik montajlayarak paylaştı. Kısa süre içerisinde bu iddianın gerçeği yansıtmadığı haber ajanslarının görüntüleri ile kanıtlansa da CHP'de bu yalana alıcı çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, montajlanmmış videoyu örnek vererek kurgu video üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Güncel / 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:37
FETÖ'cüler yazdı! Öztrak oynadı!

Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin acısını yaşarken, CHP'den tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda müzik çaldırdığını iddia etti. Öztrak'ın açıklamalarını Cumhuriyet gazetesi, "Öztrak'tan Erdoğan'a: Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor" başlığıyla verdi.

CHP'li Öztrak'ın iddiasının yalan olduğu çok kısa sürede ortaya çıkarken, kurgu video üzerinden hiç araştırma yapılmadan böyle açıklama yapılmasına sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi.



FETÖ'NÜN KURGUSU!

CHP'li Faik Öztrak'ın iddiasına delil olarak gösterdiği video, FETÖ'cü sosyal medya hesapları tarafından kurgulanarak paylaşmıştı.

FETÖ'ye ait bazı hesaplar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına gittiği anlara ait görüntüleri müzik ekleyerek yayına sürmüştü. Ancak kısa süre sonra o anların haber ajansları tarafından yayınlanan görüntüleri ortaya çıkmıştı.

MEHMET MUŞ'TAN TEPKİ!

AK Parti Grupbaşkanvekii Mehmet Muş bu çirkin iftiraya CHP'nin sahip çıkmasına tepki göstererek "CHP sözcüsü utanmadan, sıkılmadan, hiç yüzü kızarmadan yalan söylüyor. Cumhurbaşkanımızın İzmir'e müzikle giriş yaptığı iddiası külliyen yalandır. Bunlar FETÖ taktiği uygulayan ahlak yoksunlarıdır! Cumhurbaşkanımızın insani hassasiyetinin milyonda biri bu müfterilerde yoktur." dedi.

Faik ÖztrakMehmet MuşRecep Tayyip Erdoğan

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