Enerji tesisine yıldırım düştü!

Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyalarının depolandığı açık alandaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.