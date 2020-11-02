En lezzetli ekşili köfte tarifi!

Listenizde Ekşili Köfte yapımında kullanılacak olan terbiye sosu için ayrı, köftenin yapılışı için farklı malzemeler yer alacak. Peki, Ekşili Köfte nasıl yapılır? İşte, Ekşili Köfte tarifi hakkında detaylı bilgiler



EKŞİLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER



Yarım kilo köfteli kıyma

bir orta baş soğan

bir yumurta sarısı

yeteri kadar tuz, bir çay kaşığı karabiber

bir dilim ufalanmış bayat ekmek içi



EKŞİLİ KÖFTENİN TERBİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



2-3 Kaşık un (elenerek)

2 yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

yeteri kadar tuz

2 su bardağı su



EKŞİLİ KÖFTE'NİN YAPILIŞI



Kıymaya çok ince çentilmiş soğan, bir yumurta sarısı, yeteri kadar tuz, karabiber ve ufalanmış bayat ekmek karıştırılarak iyice yoğrulup 10 dakika dinlendirilir köfteler küçük yuvarlaklar haline getirilerek yağda kızartılıp altı düz tepsi veya karavana cinsi bir kaba çıkartılır.



2-3 kaşık un içine çırpılmış yumurta, bir tatlı kaşığı sirke ve yeteri kadar tuz ilave edilerek 2 su bardağı su ile iyice çırpılarak veya mikserden geçirilerek kısık ateş üzerine konularak topak olmaması için sürekli karıştırılarak boza kıvamından biraz daha koyu hale gelinceye kadar pişirilir. Ve sıcak olarak köftelerin üzerine dökülür. Yemek tabağına yeteri kadar alındıktan sonra üzerine kızdırılmış tereyağlı kırmızı biber gezdirilerek servis yapılır.