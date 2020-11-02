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Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe! 8 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almak üzere başlattığı operasyonlarına hız kesmenden devam ediyor.Ermenistan bugüne kadar 200'e yakın bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu karşınında hezimete uğradı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca; Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 grad çok namlulu roketatar sistemini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı. İşte son dakika haberin detayları ve Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum...

Dünya / 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:27
Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe! 8 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, 'Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır.' paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

4 GRAD İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cephenin çeşitli yönlerinde 00.30 ve 02.25 saatleri arasında Ermenistan'a ait 4 'Grad' çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

İMHA EDİLEN ASKERİ ARAÇ VE SİSTEMLER

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 'Grad' füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

CEPHANE VE YİYECEKLERİ TÜKENDİ

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

ErmenistanAzerbaycan

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