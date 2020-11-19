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Sözcü İsviçreli'ye gitti!

Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi, GırGır, Amk (Spor), Sözcü TV ve sozcu.com.tr şirketlerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık şirketinin merkezinin ise İsviçre’ye taşındığı gündeme düştü. Şirketin yönetim kurulu başkanı Boyd Zachery Brannon oldu.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 00:39
Sözcü İsviçreli'ye gitti!

Yalan ve skandal haberleriyle gündemden düşmeyen Gazete Sözcü, İşviçreliye satıldı. Sözcü'nün, yani Estetik Yayıncılık'ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G'nin yönetim kurulu başkanı Boyd Zachery Brannon olurken, Akbay ise yönetim kurulu üyesi oldu. Şirket, daha önce farklı bir isme sahip iken yeni adı Beme Media olarak belirlendi. Şirketin İsviçre ticaret kurumu kayıtlarındaki adresi de Ticaret Sicil Gazetesi'ne eklendi.

İŞTEN KOVMA YASAKLANDIĞI İÇİN ÇALIŞANLARI İSTİFAYA ZORLADILAR

Geçtiğimiz eylül ayında sozcu.com.tr'de görev yapan birçok çalışan, işten çıkarmaların yasak olduğu bir dönemde uzun süreli ücretsiz izne gönderilmemek için istifaya zorlanmıştı. Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 20 kişinin görevine istifaya zorlanarak son verilmiş, SRT Sivas TV'nin lisans hakkı alındıktan sonra açılması planlanan Sözcü TV'nin başına ise Erdoğan Aktaş getirilmişti.

ESTETİK YAYINCILIK İSVİÇRE'YE TAŞINDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) logo ve isim değişikliğini uzun süre alamayan Sözcü TV'nin başında ise uzun süredir sozcu.com.tr'nin yayın yönetmeni olan Mustafa Çetin bulunuyordu. Maslak'ta Sözcü Gazetesi'nin merkezinin de taşındığı binanın Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'a bildirmesinin ardından, hem Çetin'in hem de ekibinin işten çıkarıldığı Sözcü'ye yakın kaynaklardan ifşa edilmişti. SRT TV test yayını halen devam ederken, Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi, GırGır, Amk (Spor),Sözcü TV ve sozcu.com.tr şirketlerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık şirketinin merkezinin ise İsviçre'ye taşındığı ortaya çıktı.

İSVİÇRE MERKEZLİ ŞİRKETE SATILDILAR

Gazetede süregelen işten çıkarmalar ve televizyon kurulumu için adımlar atılmadan önce uzun süredir hakkında yakalama kararı olan patron Burak Akbay'ın İsviçre'de Beme Media A.G şirketini kurduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün, yani Estetik Yayıncılık'ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G'nin yönetim kurulu başkanı Boyd Zachery Brannon olurken, Akbay ise yönetim kurulu üyesi oldu. Şirket, daha önce farklı bir isme sahip iken yeni adı Beme Media olarak belirlendi. Şirketin İsviçre ticaret kurumu kayıtlarındaki adresi de Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer aldı.

İsviçre

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