USD (Alış - Satış) : 7,67 - 7,68 EURO (Alış - Satış) : 9,08 - 9,09

ÖSYM o kararı duyurdu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Adalet Bakanlığı sınavları ile KPSS Ortaöğretim ve Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na katılacaklar için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık bulundurulacağını açıkladı.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 20:09
ÖSYM o kararı duyurdu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21-22 Kasım'da uygulanacak Adalet Bakanlığı sınavları ile 22 Kasım'daki KPSS Ortaöğretim, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na girecek adaylardan T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecekler için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

AÇIK BULUNDURULACAK

Söz konusu nüfus müdürlükleri, 21 Kasım Cumartesi saat 07.00-16.00, 22 Kasım Pazar bazı il ve ilçelerde saat 07.00-13.30, kiminde de 07.00-10.00 arasında açık bulundurulacak.

Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

'GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ' DÜZENLENECEK

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek. Adaylar, bu geçici kimlik belgeleriyle sınava girebilecek. Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belge, form gibi sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın sınava giriş belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı