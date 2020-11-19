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Metrobüs sapığı hakkında karar!

İstanbul Avcılar'da metrobüste N.C. adlı kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.Ö'ye 6 yıl hapis cezası verildi.

3. Sayfa / 19 Kasım 2020 Perşembe 22:38
Metrobüs sapığı hakkında karar!

Sanık F. Ö. ile ilgili davaya bugün Küçükçekmece 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Savcı, Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda sanıktan elde edilen iç çamaşırı ve pantolonunda sperm örneklerinin görüldüğü ve DNA profiliyle uyumlu olduğunun belirtildiğini ifade ederek, sanığın N.C'ye ‘cinsel saldırı’ suçundan 2-5 yıl hapis ile cezalandırılmasını, hakaret suçundan ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği kararda, hakaret suçunun işlenmediğini ancak, sanığın cinsel saldırı suçunun sabit olduğunu bildirerek, 6 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkemenin kararı verirken hiçbir indirim yapılmadığını bildirdi.

5 BiN 700 LİRA YARGILAMA GİDERİNİ DE ÖDEYECEK

Mahkeme, mağdurun avukatı için 3 bin 400 liralık vekalet ücreti ile adli tıp ve bilirkişi raporlarının da yer aldığı yaklaşık 5 bin 730 liralık yargılama giderinin de sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

Kararın açıklanmasından sonra bir grup kadın Küçükçekmece Adliyesi önünde "Erkek adalet değil, gerçek adalet" diye slogan atarak pankart açtı.

N.C. yaptığı açıklamada bu davada kendisini yalnız hissetmediğini, bundan sonra benzer cinsel saldırıya maruz kalan kadınların yanında olacağını söyledi.

CEZA YETERSİZ GÖRÜLÜYOR

Avukat Gökhan Soysal da kararın en üst tavandan verildiğini ancak, suçun metrobüs gibi toplu taşıma aracında işlendiği için yetersiz olduğunu, bu nedenle İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Soysal, şu anda bile mağdurların toplu taşıma araçlarında cinsel saldırı ile karşı karşıya kalabildiğini bu nedenle cezaların caydırıcı olması gerektiğini ekledi.

Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak karar kesinleşinceye kadar tutuklanmasına gerek olmadığı ifade edildi.

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