Koronavirüse yakalandı!

Corona virüs test sonucu pozitif çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Mehmet Özhaseki'nin tedavisine evde devam ediliyor.



Özhaseki, ''Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum.Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin'' sözlerine de yer verdi.