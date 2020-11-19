Karamollaoğlu Akşener'i ele verdi!

Millet İttifakı arasında Anayasa taslağı tartışmaları dinmek bilmiyor. Ümit Özdağ'ın iddiaları üzerine ateşlenen konu hakkında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ortak bir basın toplantısı düzenlendi.



AKŞENER'İN YÜZÜNÜN RENGİ DEĞİŞTİ!



HDP ile anayasa çalışmasını inkâr edeyim derken, Karamollaoğlu İyi Parti ile HDP'nin bir araya geldiğini itiraf etti. Meral Akşener, "karıştırma oraları, o ayrı, o ayrı" deyip hızla oradan uzaklaştı.