Hatay'da orman yangını!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahalede bulunuyor. Yangın, İskenderun ilçesi Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada bulundu.



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile arazöz sevk edildi.



YANGININ RÜZGARLI HAVADA ÇIKMASI AKILLARDA SORU İŞARETİ OLUŞTURDU



Yangına 16 arazözle müdahale sürerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de orman işletme ekiplerine destek verdiği öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının rüzgarlı havada çıkması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.



YANGININ BÜYÜMESİ ENGELLENDİ



Öte yandan yangın, ilçe merkezinden de görülebiliyor. Yangının, 3 hektarlık alanda etkili olduğu ve büyümesinin büyük oranda engellendiği belirtildi.



