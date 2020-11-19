'Allah da Ülkücüler de Beni Affetsin' Diyerek İstifa Etti

Temizer, 'Parti içinde verdiğimiz mücadelenin bu kötü sonucu ve gidişatı değiştiremeyeceğine olan inancım İYİ Parti'den istifa etmeyi kaçınılmaz kılıyor. Bu akşam itibariyle İYİ Partiden istifa ettiğimi bildiriyorum.' dedi.



Sosyal medya hesabından istifasına yönelik açıklamada bulunan Temizer, şu ifadelere yer verdi: '2017 yılında Türk milletine,yeni bir ümit ve alternatif olmak üzere Türk Milliyetçilerinin verdiği efsanevi bir demokrasi mücadelesi ile İYİ Parti kuruldu.2002yılında iktidara gelen AKP'nin politikalarından yılmış ve yorulmuş olan Türk milletine çare olmak üzere yollara düştük. Ülkede sıradan hale gelen hukuksuzluklara, adaletsizliklere, keyfiliklere dur demek için ateşten gömleği giydik. Ülkemizin kaynaklarının talan edilmesine, rant düzenine ve yolsuzluklara bir son vermek için milletimize söz verdik. Tek adam rejimine karşı durmak için her türlü iftirayı, yalanı göğüsledik; zorlukları aşa aşa geldik bu zamana kadar... Gelinen noktada görüyoruz ki biz bu mücadeleyi verirken, parti içindeki Türk Milliyetçileri tasfiye ediliyor. Demokrasi yok sayılıyor. Tek adamlık, eş/gölge başkanlığa dönüşüyor. Genel Başkan irade göstermiyor veya gösteremiyor. Türk Milliyetçisi, Ülkücü irade partiden uzaklaştırılıyor. İktidar olmak için her yolu meşru ve mübah gören zihniyet el üstünde tutuluyor. Kahpece pusularla ve kirli tezgahlarla bir şekilde partiden uzaklaştırılan Türk Milliyetçilerinden boşalan alanda ise; 2010 referandumunun 'Evetçileri', Açılım denilen ihanet sürecinin destekçileri, Fetöseviciler yetkili kurullarda görevlendiriliyor. Dün partimize 'Fetö' iftirası atanlar bugün partiyi dizayn ediyor. Son olarak da HDP ile gizli kapaklı yapılan görüşmeler ihanetin son noktasıdır. Ne dün ne de bugün siyasi ikbal peşinde olmadım. Kariyer planlamam için ihanete sessiz kalmayı beceremedim. Makam, şöhret ve siyasi güç için siyaset yapmadım. Türk milletine hizmet etme ülküsünden başka bir gayem olmadı. Parti içinde verdiğimiz mücadelenin bu kötü sonucu ve gidişatı değiştiremeyeceğine olan inancım İYİ Parti'den istifa etmeyi kaçınılmaz kılıyor. Bu akşam itibariyle İYİ Partiden istifa ettiğimi bildiriyorum. Türk Milliyetçilerinin elbet bir gün bu yüce devleti yöneteceğine olan inancımı ve ülkümü sürdürmeye devam edeceğim. Allah da Ülkücüler de beni affetsin!'