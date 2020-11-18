Yeni vaka sayısı 4 binin üzerinde!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 18 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



VİRÜSÜN YAYILIMI BİZİ ZORUNLU TEDBİRLER ALMAYA MECBUR BIRAKIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.





