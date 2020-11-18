Vergi dairesine gitmeden tek tıkla borç yapılandırma!

500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak.



Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devreye girdi.



Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek.



Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Böylece esnaf üye olduğu odalara borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek.



Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.



Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 18 taksitte ödenecek olan yapılandırma 36 aya süreye yayılacak. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirilecek.



Yapılandırma yapılması için e-devlet ya da İnternet Vergi Dairesi'ne web sitesinden erişilerek yapılandırma adımları uygulanıyor.



GİB BORÇ YAPILANMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN



Yıkarıdaki linke tıklayarak ya da e-devlet'e giriş yapıp arama kısmına 'Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme' kısmından yapılandırmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. İnternet Vergi Dairesi'ne girdikten sonra sol tarafta bulunan 'Yapılandırma İşlemleri' kısmından borçlarınızın tamamını yapılandırabiliyorsunuz.



İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ



Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor.



Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.



1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.



KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ



Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak.



Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi.



Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.



İşte bazı detaylar:



Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,



- 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,



- 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.



- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,



- Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,



- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,



Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.



Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacak.

