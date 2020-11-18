Nerede liyakat?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başarılarla dolu 306 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul İtfaiyesi'nde her geçen gün yeni bir skandala imza atıyor. İstanbul İtfaiyesi'nde son günlerde akıl almaz olaylar meydana geliyor. Bir yanda sendikalarından istifaya zorlanan memurlar, bir yanda rütbeleri düşürülen görevliler, bir yanda İstanbul içinde sürgün gibi kararlarla mobbing uygulamaları yapılıyor. İstanbul seçimlerinden sonra göreve gelen yeni İBB yönetimi süreç içinde CHP yöneticilerinin yakınları ve akrabaları kritik noktalara atandı. Yıllardır mesleğin içinde olan ve mesleğini başarıyla yerine getiren görevliler baskıya, tehdide, sürgüne ve mobbinge maruz bırakıldı. 306 yıllık başarılarla dolu bir geçmişe sahip olan İstanbul İtfaiyesi tüm nitelikli kadrosunu kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Liyakatin göz ardı edildiği bu atamalardan sonra çeşitli bölgelerde meydana gelen yangınlarda ise bazı itfaiyeciler hayatlarını kaybetti.



İŞTE O İSİMLERDEN BAZILARI



Evrim Engin: Annesi Esenyurt CHP Meclis üyesi, itfaiye eriyken müdür yardımcısı yapıldı.



Erdinç Turan: KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen üyesi ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın Çatalca kontenjanından ekip amiriyken müdür yardımcısı oldu.



Ali İhsan Bülbül: İtfaiye eriyken Grup Amiri yapıldı. Kadıköy'deki kazada 2 itfaiye erinin şehit olmasının ardındaki sorumlu isim olduğu iddia edilen Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba'nın akrabası



Selim Kingir: Ekip amiriyken grup amiri yapıldı. Daire Başkanı Albayrak'ın kontenjanında yer alanlar arasında.



Ersel Aykanat: Ekip amiriyken müdür yardımcısı oldu. O da Daire Başkanı Albayrak'ın kontenjanında yer alanlar arasında.



Ersin Karadaş: İtfaiye eriyken grup amir yardımcısı yapıldı. FETÖ'den tutuklanan eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un akrabası



Sezgin Sevinç: İtfaiye erliğinden Grup Amir Yardımcılığına yükseltildi. KESK'e bağlı Tüm-Yerel-Sen Şube Başkanı



Yılmaz Arslan: İtfaiye erliğinden itfaiye çavuşluğuna yükseltildi. İBB Başkanı'nın Özel kaleminin arkadaşı



Atilla Gürlevik: Teknisyen olarak çalışırken grup amiri oldu. KESK'e bağlı TÜM-BEL-SEN yöneticilerinden



SÜRGÜN EDİLDİLER



İstanbul İtfaiyesi'nde 306 yıllık tarihindeki teşkilat yapılanmasına aykırı şekilde 191 personelin görev değişiklikleri yapıldı. KESK'e bağlı Tüm- Bel-Sen'e geçmek istemeyen 150'den fazla personel ise sürgün edildi. 118 personelin ise sendika değiştirmedikleri nedeniyle rütbeleri düşürüldü.



İTFAİYEDE LİYAKAT



İstanbul İtfaiyesi'nde ilk olarak Daire Başkanı görevden alındı. Yerine ise CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı yapmış olan ve son seçimde Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak atandı. Atama ile birlikte tecrübeli kadrolar görevden alınarak yerlerine tamamen siyasi atamalarla tecrübesiz isimler getirildi. Daire Başkanı, müdür, müdür yardımcısı, grup amiri ve grup amir yardımcılarını görevden aldıktan sonra hızını alamayan İBB yönetimi, en alt kadrolarda çalışan ve itfaiye teşkilatının bel kemiğini oluşturan kadrolara da neşter vurdu. Yine bu isimlerin de yerine İtfaiye eri kadrosunda olanlardan, müdür yardımcısı, amir, amir yardımcısı ve ekip amirleri görevlendirildi.



SENDİKAL BASKI



Tüm bu baskılar İstanbul İtfaiyesi üzerine bir karabulut gibi çöktü. Liyakatsiz atamalar ve görev değişiklikleri yapılırken 'sendikal seçim' gözetildi. Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen sendikasına üye olan itfaiye çalışanları, sendikalarından istifaya zorlandı. Bu isimlerden bir kısmı da baskıya tabi tutularak Tüm-Bel-Sen sendikasına üye yapıldı. Diğer itfaiye çalışanları ise 'sendikalarını değiştirmemeleri halinde sürgün edilecekleri' yönünde tehdit edilerek, KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen sendikasına üye olmaya zorlandı.



MASAYI YUMRUKLADI



İstanbul İtfaiyesindeki baskılar bununla da kalmadı. Beyoğlu Grubunu ziyaret eden Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın karşılamadan memnun kalmadığını öğrenen Tüm-Bel-Sen yöneticisi, Beyoğlu Grubuna çıkarma yaptı. Topladığı çalışanları sürgünle tehdit etti, daha sonra da kalem kırarak, 'Sizin kaleminizi kırdım' ifadelerini kullandığı iddia edildi. Ardından da itfaiye erleri sürgüne gönderildi. İtfaiyede yaşanan bu skandalların haftalık yayımlanan görev değişikliği belgeleriyle sürdürüldüğü ifade edilirken mağdur edilen ve tehdit altında görevlerini yerine getirmeye çalışan itfaiye erleri ise çözüm bekliyor.



PEŞ PEŞE ŞEHİTLER VERİLDİ



İstanbul İtfaiyesi, yapılan bu siyasi dizaynın ardından ilk ağır faturasını Bayrampaşa'da meydana gelen işyeri yangınında ödedi. 19 Mart'ta çıkan yangınla mücadele esnasında Recep Tekin şehit oldu, Gökhan İlyas ise ağır yaralandı. 9 Mayıs'ta ise Kadıköy'de itfaiye tatbikatı sırasında 63 metrelik merdiven kırıldı. İtfaiye eri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnan istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Hastaneye kaldırılan itfaiye erleri hayatını kaybetti. Bu olayların sebebi ise yeni atanan müdürlerin siyasi rant uğruna tecrübeli personelin görevden alınması ve yerlerine de yangın tecrübesi olmayan, gündüz personelinin müdahaleci personel haline getirilmesi olduğu öne sürüldü.