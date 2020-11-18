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MSB'den acı haber: 2 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:54
MSB'den acı haber: 2 şehit!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde, meydana gelen araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

ŞANLIURFA'YA ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri araç devrildi. Kazada, araç içinde bulunan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın şehit olduğu öğrenildi. Acı haber, şehidin Şanlıurfa Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Aile acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk Bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın cenazesi perşembe günü Şanlıurfa Yeni Şehitlik Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından yapılacak törenden sonra toprağa verilecek.

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