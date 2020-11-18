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İşte yerli aşının devreye gireceği tarih!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. ifadelerini kullandı.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 21:39
İşte yerli aşının devreye gireceği tarih!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.

Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.

5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok.

29 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı, vefat eden sayısı 8 kart arttı. Evde semptomu olmayanın sayısı mı sizin için önemli.

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