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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş uyarı: Sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazar yerlerinde denetimlerde bulundu. Yerlikaya burada çok önemli açıklamalar yaptı. Yerlikaya, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı, tam riayet istedi. Yerlikaya, İstanbul'da bugüne kadar 21 milyon ceza kesildiği, bunun 1 milyonunun sigara yasağına uyulmamasından ötürü olduğunu belirtti. Kurallara uyulmaması durumunda kısıtlamaların genişleyebileceğini de belirten Vali Yerlikaya, "Gelin biraz hassasiyet gösterin, anlayış istiyoruz." diye konuştu.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:37
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş uyarı: Sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım

İstanbul'da pazar yerlerinde denetim gerçekleştiren Vali Ali Yerlikaya basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, vatandaşlara önlemlere riayet etmeleri uyarısında bulundu, uyulmaması durumunda tedbirlerin daha da sıkılaşabileceğini söyledi. Yerlikaya, 'Maskeni tak demiyoruz artık, maskeni indirme diyoruz. Misafirliğe gitme, misafir kabul etme diyoruz.' dedi.

'MASKENİ TAK DEMİYORUZ, MASKENİ İNDİRME DİYORUZ'

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler ile ilgili çok detaylı genelge gece geç saatlerde geldi. Valilikte arkadaşlarımız çalışıyor. Hemşehrilerimize detaylarını da duyuracağız. Koronavirüs önlemlerini biz nefsimizle samimi olarak uygulamak zorundayız. Selamlaştığımız, tanıdığımız, tanımadığımız insanların sağlığını düşünüyorsak çok basit, maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Alınan önlemlere uyalım. Daha ciddi kısıtlamalar olmasın istiyorsak bunu yapalım. Son zamanlarda biz maskeni tak da demiyoruz, maskeni indirme diyoruz. Can alma diyoruz. Ne yapman gerekiyorsa yap evine geç diyoruz. Misafir çağırma, misafirliğe gitme diyoruz. Kurallara uyan kardeşlerim uymayanları güleryüzle, tatlı dille ikaz ederse biz bu virüsü yeneceğiz.

Ali Yerlikaya

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