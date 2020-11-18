Hamilelik iddialarına jet cevap!

Uzun süredir aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı sürpriz bir kararla evlenmeleri kafaları karıştırdı. Güzel oyuncu Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddia edildi. İddialara jet hızıyla yanıt veren Ezgi Mola, sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu.









Ezgi Mola, son dönemde hakkında çıkan evlilik haberlerinden sonra şimdi de hamile olduğuna ilişkin iddialarla gündeme geldi. Hatta Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bu haberden sonra nikah masasına oturmak için işlemleri hızlandırdığı öne sürüldü. Çıkan haberlerinden sonra Ezgi Mola, sosyal medya hesabından isyan etti; 'Şimdiye kadar bana sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi çok terbiyesizce buldum. Keşke sorma nezaketinde bulunsaydınız, yine cevapsız bırakmazdım ki soran arkadaşlarıma cevap da verdim. Haberiniz yalandır. Daha önemli ve gerçek olduğundan emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle, sevgiler.'