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Eski Başbakan hastaneye kaldırıldı!

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:09
Eski Başbakan hastaneye kaldırıldı!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliğini sürdüren Yıldırım Akbulut, hukukçu, Siyaset ve Devlet Adamı, Milletvekili, TBMM Eski Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti 20. Başbakanıdır.

Akbulut 15 Kasım 1935, Erzincan doğumludur. Eşi Saime Akbulut, Anayasa Mahkemesi eski üyesi üyeliği yapmıştır. Akbulut, babası Ömer Akbulut'un PTT'de memur olması nedeniyle ilk ve ortaöğrenimini yurdun değişik yerlerinde yaptı. İlkokulu Eskişehir'de, Ortaokulu Samsun'da, liseyi Erzincan'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip askerliğini yaptıktan sonra Erzincan'da serbest avukat olarak çalıştı.

Yıldırım Akbulut, 1983 genel seçimlerinde Anavatan Partisi (ANAP) listesinden Erzincan Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi ve milletvekilliği 1991 yılına kadar sürdü. Turgut Özal Hükümetinde İçişleri Bakanlığı (1984-87) yaptı.

Başbakanlık ve Anavatan Partisi genel başkanlık görevini 1989–1991 yılları arasında devam ettiren Akbulut, 1987–1999 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlendi. Akbulut, bir buçuk yılı aşkın süre Başbakanlık'ta bulunduktan sonra kongre yarışını Mesut Yılmaz'a karşı kaybederek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Çiğdem Kırca, Gülsüm Yazganarıkan, Lale Akbulut adlarında üç evladı vardır.

Mesut YılmazTurgut ÖzalMilletvekili

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