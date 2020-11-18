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AVM'lerde yeni dönem!

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları üzerine, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde uygulanmak üzere, alınan bir dizi tedbiri açıklamıştı. Bu tedbirlerden bir tanesi de yüzbinlerce vatandaşın gittiği AVM'lere geldi. Bu hafta sonu başlayacak olan koronavirüs kısıtlamalarından AVM'ler de etkilenecek. İşte hafta sonu başlayacak olan AVM kısıtlamaları.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:10
AVM'lerde yeni dönem!

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı.

Genelgede, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, bu iş yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği belirtildi. AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, buna göre; yemek için kullanılan masaların kullanımı da yasaklandığı belirtildi.

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak. Yeni tedbirler, cuma günü saat 20.00'den itibaren uygulanacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatılmıştı.

Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulanmıştı.

Genelgeyle, yeme içme yerlerinin yanı sıra market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri, halı sahalar ile sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararlar alınmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan

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