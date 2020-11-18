USD (Alış - Satış) : 7,72 - 7,73 EURO (Alış - Satış) : 9,17 - 9,19

ABD'li Joe Biden'a Türk Hackher şoku!

Türk Hachker RootAyyıldız, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın seçim propogandasını yürüttüğü vote.joebiden.com adlı internet sitesini hackledi.

Dünya / 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:33
ABD'li Joe Biden'a Türk Hackher şoku!

Türk Hachker RootAyyıldız, Joe Biden'ın vote.joebiden.com adlı internet sitesini hackledi.

'Reisimizin yanındayız'
RootAyyıldız, 'Erdoğan'ı darbe ile değil seçimle devireceğiz' diyerek skandal ifadeler kullanan Biden'ın internet sitesini hackledikten sonra, 'Biz reisimizin yanındayız.' ifadelerini kullandı.

vote.joebiden.com adlı siteyi hackleyen RootAyyıldız, sitenin açılış sayfasına da şu ifadeleri yazdı:

'Hacked By RootAyyıldız. Abdest alıp çıktı yola kendimiz kıldık cenaze namazımızı kardeşimiz için biledik pusatımızı. Ulu Hakana verdik sözümüzü. Reis için öldürürüz davamıza köy koyanı. Para ve nam için yaşayana lanet olsun. İslam davası için yaşayana selam olsun. Buradan; CHP, HDP, İP gibi ABD destekli sözde siyasi partileri uyarıyorum. Ellerinizi devletimin, milletimin üzerinden çekmezseniz kabusunuz oluruz. En özel konuşmalarınızı deşifre edip sizleri sokakta gezdirmeyiz kendinize çeki düzen verin. RootAyyıldız bir grup veya kuruluş değil tek başına mücadele eden vatansever biridir. İslam için mücadele eden herkese selam olsun. Allah yardımcımız olsun.'

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement