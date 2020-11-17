Ümraniye'de hareketli saatler!

Ümraniye’de şüpheli bir şahıs polisi alarma geçirdi. Şahsın canlı bomba olma ihtimali üzerinde durulurken olay yerine bomba imha uzmanı ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ümraniye'de bir otobüs firmasına ait terminalde, otobüsün yanına kasklı bir kişi geldi.
'ÜZERİMDE BOMBA VAR DEYİNCE POLİS ALARMA GEÇTİ, ÖNLEM ALINDI
Kasklı bir kişi, "üzerimde bomba" deyince polisi alarma geçirdi. Polis, şüphelinin etrafını çevreleyerek önlem aldı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.