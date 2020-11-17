Tarihi Camii ile ilgili Başsavcılık'tan açıklama!

Geçtiğimiz günlerde kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camiisi ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir açıklama geldi.



Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti:



İstanbul Üsküdar ilçesi Kandilli mahallesinde bulunan Vaniköy Camiinde 15.11.2020 günü ağır hasara neden olacak nitelikte yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.



Bu soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet savcısı tarafından 16.11.2020 günü mahallinde bir elektrik mühendisi, bir itfaiye amiri, bir makine ve ısı sistemleri mühendisi ile bir yangın sigorta eksperinden oluşan bilirkişi heyetiyle birlikte inceleme yapılmıştır. Ayrıca olaya tanık olan kişilerin beyanları alınmış, bölgedeki kamera kayıtları temin edilmiş ve kolluk ekiplerine de yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik delil toplanması yönünde talimat verilmiştir.



Yangının söndürülmesini müteakip Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan raporda, 'yangının cami içerisinde bulunan çoklu elektrik kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla başladığı ve ahşap döşeme malzemeleri ile çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayıldığı' şeklinde görüş bildirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde yapılan ayrıntılı bilirkişi incelemesine ilişkin rapor ise henüz tamamlanmamıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve varsa yangının çıkışında sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilip haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir.



