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Sokağa çıkma yasağı geri geldi!

Başkan Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede yeni tedbirleri açıkladı.

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 19:55
Sokağa çıkma yasağı geri geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle ilgili yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada;  'Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken, tehdit sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik." ifadelerini kullandı. 

İŞTE O TEDBİRLER!

-Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak.

-65 yaş üstü için uygulanan sokak kısıtlaması 20 yaş altına da teşbih edilecek.

-Eğitim online olarak yıl sonuna kadar devam edecek.

-Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak.

-Restoranlar sadece paket servis yapacak.

-Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Recep Tayyip Erdoğan

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