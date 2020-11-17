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NASA uzay gezileri için fiyatları açıkladı!

Uzun yıllardır hayal olan uzay yolculuğu gerçek oluyor. NASA düğmeye bastı. Peki uzaya nasıl gidilecek? Günlük uzayda kalma maliyeti ne kadar olacak?

Teknoloji / 17 Kasım 2020 Salı 18:15
NASA uzay gezileri için fiyatları açıkladı!

NASA, uzay seyahatlerin resmen başlayacağını ve turistlerin günlük ne kadar ücrete uzayda kalacaklarını da paylaştı. NASA, toplantıda özel sektör astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gitmesine izin vereceğini ifade etti. Eğitimden geçmiş uzay turistlerinin, resmi isminin özel sektör astronotları programı olacağı belirtildi. NASA'nın Finans Direktörü Jeff DeWitt yaptığı açıklamada uzay istasyonundaki potansiyel iş fırsatlarına değinerek "Bu fırsatları daha önce hiç yapmadığımız şekilde pazarlıyoruz" dedi.

NASA, özel sektör için ayrıca ISS'de gerçekleşecek ticari üretim ve pazarlama faaliyetlerine izin vereceğini ifade ederek, ISS için bir fiyat listesi yayınladı. İstasyonun yıllık kaynaklarının (astronotların zamanı ve kargo dahil) yüzde beşini ticari kullanım için ayrılacağı ifade edildi. Uzay ziyaretinin günlük 11 bin 250 ile 22 bin 500 dolar olacağı açıklandı.

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